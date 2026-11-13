/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மனைவி, மகள், மகன் மாயம்: போலீசார் தேடல்
UPDATED : நவ 05, 2026 06:07 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:04 AM
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பள்ளிப்பாளையம்,:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, வெப்படை அடுத்த ரங்கனுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் குமார், 34; தறி
தொழிலாளி. இவரது மனைவி கஸ்துாரி, 34. இவர்களுக்கு, 15 வயதில் ஒரு
மகள், 12 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார்.
கடந்த, 2ல், குமார் வெளியூர்
சென்றுவிட்டு, நேற்று முன்தினம் வீட்டிற்கு வந்தார். அப்போது,
வீட்டில் மனைவி, மகள், மகனை காணவில்லை. அக்கம் பக்கத்தினர்,
உறவினர்களிடம் விசாரித்தும் அவர்கள் குறித்து எந்த தகவலும்
கிடைக்கவில்லை.
இதனால், நேற்று வெப்படை போலீசில் காணமால்போன, தன்
மனைவி, மகன், மகளை கண்டுபிடித்து தருமாறு அளித்த புகார்படி,
போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.