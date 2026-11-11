மேம்பாலம் கீழ் பகுதி சாலை சீரமைக்கப்படுமா?

ADDED : நவ 10, 2026 04:45 AM
நாமக்கல்; சேலம் - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை, நாமக்கல் முதலைப்படி, நல்லிபாளையம், வள்ளிபுரம், கீரம்பூர் ஆகிய பகுதி வழியாக செல்லும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய சாலைப்பிரிவுகளில் ஆங்காங்கே சில மேம்பாலங்களும் கட்டப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், முதலைப்பட்டி பைபாஸ் மேம்பாலம் பகுதியில், கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளாக புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், அந்த பாலத்தின் கீழ் பகுதியில் உள்ள ரவுண்டானா புதுப்பிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த, ஆறு மாதங்களாக நடக்கும் அப்பணியில் முட்டை வடிவ சிற்பம், பூஞ்செடிகள், மின் விளக்கு உள்ளிட்ட பணிகள் நடந்து வந்தன. திடீரென அப்பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டு, பாலத்தின் கீழ் தோண்டிபோட்ட ரவுண்டானா மீண்டும் புதிப்பிக்கப்படாமல் கிடப்பில் உள்ளது. அதனால் வாகன ஓட்டிகள், பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர்.
மேலும், குண்டும், குழியுமான சாலையில், மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் தேக்கமடைந்து வருகிறது. எனவே, தோண்டப்பட்ட அந்த ரவுண்டானா தடுப்புகளை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.