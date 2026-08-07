ஆக., 3ல் ஆடிப்பெருக்கு காவிரியில் புனித நீராட தண்ணீர் திறக்கப்படுமா
ஆக., 3ல் ஆடிப்பெருக்கு காவிரியில் புனித நீராட தண்ணீர் திறக்கப்படுமா
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:33 AM
நாமக்கல்: 'வரும் ஆக., 3ல், ஆடிப்பெருக்கன்று, காவிரி ஆற்றில் புனித நீராட மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுமா' என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
தமிழகம் முழுவதும் காவிரி கரையோரங்களில், ஆண்டுதோறும், ஆடிப்பண்டிகை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அன்றைய தினம், மக்கள் காவிரி ஆற்றுக்கு சென்று புனித நீராடி, கோவிலுக்கு சென்று சுவாமியை வழிபட்டு வருவர்.
குறிப்பாக, புதிதாக திருமணமான ஜோடிகள், ஆடிப்பெருக்கு நாளில் தாலி பெருக்குதலை செய்யலாம். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம், நித்திய சுமங்கலி பாக்கியம் கிட்டும் என்பது நம்பிக்கை. பருவமழை தவறிய காலங்களில், காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைவாக இருக்கும்போது, பொதுமக்கள் காவிரி கரையில் ஆடிப்பெருக்கை கொண்டாடும் வகையில், மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விடப்படுவது வழக்கம்.அதன்படி, வரும் ஆக., 3ல், ஆடிப்பெருக்கு விழா கொண்டாடப்-படுகிறது. தற்போது, எதிர்பார்த்தபடி பருவமழை பெய்யாமல் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. அதேபோல், மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டமும் வெகுவாக சரிந்துள்ளது. நேற்றைய நிலவரப்படி, மேட்டூர் அணையில், 73.820 அடி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது. குடிநீர் தேவைக்காக, 1,000 கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகி-றது.
இந்நிலையில், வரும் ஆக., 3ல், ஆடிப்பெருக்கன்று காவிரியில் பொதுமக்கள் புனித நீராடும் வகையில், மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் உள்ளது. 2024, 2025ல், ஆடிப்பெருக்கன்று காவிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, பொதுமக்கள் புனித நீராட அனு-மதிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்து, விவசாய முன்னேற்ற கழக பொதுச்
செயலாளர் பாலசுப்ரமணியன் கூறியதாவது:
ஆண்டு தோறும், ஆடிப்பெருக்கு விழா கோலாகலமாக கொண்-டாடப்படுகிறது. அன்றைய தினம் காவிரி ஆற்றுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் புனித நீராடி கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி வழிபாடு செய்வது வழக்கம். தற்போது, பருவமழை பொய்துள்ள நிலையில், குடிநீருக்கே தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் இருப்பு வெகுவாக குறைந்துள்ள நிலையில், விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க முடி-யாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆடிப்பெருக்கன்று பொதுமக்கள் புனித நீராடும் வகையில், மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.