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சிறுமியருக்கு பாலியல் தொல்லை மாந்திரிகவாதிக்கு 3 ஆயுள் சிறை

சிறுமியருக்கு பாலியல் தொல்லை மாந்திரிகவாதிக்கு 3 ஆயுள் சிறை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:44 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 05:44 AM

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நாமக்கல்:இரண்டு சிறுமியருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் மாந்திரிகவாதிக்கு, 3 ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் மங்களபுரம் அருகே உள்ள பெருமாள் கோவில்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சேகர், 55. கடந்த 2020-ம் ஆண்டு பெண் ஒருவர் தனது, 15 வயதுடைய, 10-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவியை பேய் ஓட்டுவதற்காக, மாந்திரிகவாதி சேகரிடம் அழைத்து சென்றார். அப்போது சேகர் அந்த சிறுமியை வீட்டில் இருக்குமாறு கூறி, அவரது தாயாரை அனுப்பி வைத்தார். அன்று அந்த சிறுமியை, சேகர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார்.

அதே போல அந்த பெண்ணின், 13 வயதான 2வது மகளான, 7-ம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுமி கால் வலிப்பதாக தாயாரிடம் கூறினார். அவர் மகளை சேகரிடம் அழைத்து வர, அந்த சிறுமிக்கும் அவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார். இதை சிறுமியர் தனது தாயாரிடம் தெரிவித்தனர்.

இது குறித்து அவரது தாயார் கொடுத்த புகாரின்படி, மங்களபுரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி சேகரை கைது செய்து, போக்சோ பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிந்தனர். இந்த வழக்கு நாமக்கல் மகளிர் விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. நேற்று வழக்கை நீதிபதி எழில்வேலவன் விசாரித்து தீர்ப்பு கூறினார்.

அதன்படி குற்றம் சாட்டபட்ட சேகருக்கு, 3 ஆயுள் தண்டனை, 6,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பு கூறினார். 3 ஆயுள் தண்டனைகளையும், அவர் ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி தீர்ப்பில் கூறியுள்ளார்.

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