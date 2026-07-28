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மது விற்ற பெண் கைது

மது விற்ற பெண் கைது

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:17 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:17 AM

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ப.வேலுார்; ப.வேலுார் அருகே, பாண்டமங்கலம், அண்ணா நகர் பகுதிகளில், அரசு மதுக்கடை இயங்காத நேரத்தில் கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, நேற்று காலை, ப.வேலுார் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்-டனர்.

அண்ணா நகர் பகுதியில் காலையில் மது போதையில் சுற்றிக்கொண்டிருந்த நபர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், அண்ணா நகரை சேர்ந்த மைதிலி, 45, மது விற்பனை செய்-தது தெரியவந்தது. அவரை ப.வேலுார், எஸ்.ஐ., சாந்தகுமார் கைது செய்து, 36 குவாட்டர் பாட்-டில்களை பறிமுதல் செய்தார்.

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