ராசிபுரத்தில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கிய பெண் சிக்கினார்
ராசிபுரத்தில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கிய பெண் சிக்கினார்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:58 AM
ராசிபுரம்,:ராசிபுரம்
ஹவுஸிங் போர்டு பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில், ரேஷன் அரிசி பதுக்கி
வைக்கப்பட்டு விற்பனை செய்வதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையிலான போலீசார், ஹவுஸிங் போர்டு
பகுதிக்கு சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, சுப்ரமணி மனைவி
ஜெயலட்சுமி, 60, என்பவரது வீட்டில் சோதனை செய்தபோது ரேஷன் அரிசி
மூட்டைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து
ஜெயலட்சுமியிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அதே பகுதியை
சேர்ந்த அனிதா என்ற பெண் பலரிடம் இருந்து ரேஷன் அரிசியை வாங்கி வந்து,
ஜெயலட்சுமி வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து ஜெயலட்சுமி வீட்டில் சட்டவிரோதமாக பதுக்கி
வைக்கப்பட்டிருந்த, 750 கிலோ எடையுள்ள, 15 மூட்டை ரேஷன் அரிசியை
பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஜெயலட்சுமியை குடிமைப்பொருள் கடத்தல்
தடுப்புபிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.