போலி ஏ.டி.எம்., கார்டால் ரூ.39,500 இழந்த பெண்

ADDED : நவ 01, 2026 05:52 AM
குமாரபாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்,
ஆவாரங்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயா, 38; இவர், நேற்று முன்தினம்
மாலை, 6:15 மணிக்கு, குமாரபாளையம் - சேலம் சாலையில் உள்ள தேசிய
மயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் உள்ள ஏ.டி.எம்.,மில் பணம் எடுக்க சென்றார்.
அங்கு, ஏ.டி.எம்., கார்டை இயந்திரத்தில் சொருகி, பின் நெம்பரை போட்டு
பணம் எடுக்க முயன்றார். ஆனால், பணம் ஏதும் வரவில்லை.
இதனால் அருகில் நின்றிருந்தவரிடம், ஏ.டி.எம்., கார்டை கொடுத்து பணம் எடுத்து தருமாறு கேட்டுள்ளார்.
அவரும்
முயற்சி செய்துள்ளார். பணம் வராததால், கார்டை வாங்கிக்கொண்டு விஜயா
அங்கிருந்து சென்றார். சிறிது நேரத்தில், விஜயாவின் மொபைல் போனில்,
39,500 ரூபாய் பணம் எடுத்ததாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. இதனால்
அதிர்ச்சியடைந்த விஜயா, மீண்டும் ஏ.டி.எம்., மையத்துக்கு சென்று
சரிபார்த்துள்ளார்.
அப்போது அந்த ஏ.டி.எம்., கார்டு போலி என்பது
தெரியவந்தது. இதுகுறித்து விஜயா அளித்த புகார்படி, குமாரபாளையம்
போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.