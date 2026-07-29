/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ சமைக்கும்போது சேலையில் தீப்பிடித்து பெண் படுகாயம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:36 AM
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மோகனுார்; மோகனுார் அடுத்த லத்துவாடி பஞ்., வடக்காலபு-துாரை சேர்ந்தவர் முருகேசன் மனைவி பானு-மதி, 48; கணவர் இறந்துவிட்டதால், கூலி வேலை செய்து ஜீவனம் நடத்தி வருகிறார். அவ-ரது மகள், திருமண முடிந்து கோவையில் வசிக்-கிறார். இந்நிலையில், நேற்று காலை, 11:00 மணிக்கு பானுமதி வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிர்பாராத வகையில், சேலையில் தீபிடித்தது. மளமளவென பரவிய தீ உடல் முழு-வதும் பற்றி எரிந்தது. அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர், அவரை மீட்டு நாமக்கல் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவம-னையில் அனுமதித்தனர். சம்பவம் தொடர்பாக, மோகனுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.