விவேகானந்தா கல்லுாரியில் மகளிர் கபடி போட்டி

ADDED : அக் 31, 2026 06:21 AM
திருச்செங்கோடு,:திருச்செங்கோடு,
விவேகானந்தா கலை அறிவியல் மகளிர் கல்லுாரியில், பெரியார் பல்கலை
இணைவு பெற்ற கல்லுாரிகளுக்கு இடையே, மகளிர் கபடி போட்டி நடந்தது.
விவேகானந்தா
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளின் நிர்வாக இயக்குனர்
கிருஷ்ணவேணி கருணாநிதி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார். தாளாளர்
கருணாநிதி முன்னிலை வகித்தார். விவேகானந்தா கலை அறிவியல் கல்லுாரி
முதல்வர் அபிராமி வரவேற்றார். பெரியார் பல்கலை விளையாட்டுத்துறை
இயக்குனர் வெங்கடாச்சலம், மகளிர் விளையாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்
அர்ச்சனா, ஆடவர் விளையாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ், ஆராய்ச்சி
இயக்குனர் பாலகுருநாதன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
ஊத்தங்கரை
யுனிக் கல்லுாரி அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. விவேகானந்தா
கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளின் சேர்மன் கருணாநிதி,
பெரியார் பல்கலை விளையாட்டுத்துறை இயக்குனர் வெங்கடாச்சலம் ஆகியோர்
வெற்றி பெற்ற வீராங்கனைகளுக்கு கோப்பை, சான்றிதழ் வழங்கிபாராட்டினர்.
விவேகானந்தா
கல்லுாரியின் விளையாட்டுத்துறை பேராசிரியர் தமிழ்செல்வன், துறை
தலைவர் லோகநாதன், தேர்வு கட்டுப்பாட்டுத்துறை இயக்குனர் தீனதயாளன்
உள்பட பலர் வாழ்த்தி பேசினர். நாமக்கல், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தில் உள்ள, 27 கல்லுாரிகளை சேர்ந்த அணிகள் கலந்துகொண்டன.