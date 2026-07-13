/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் பெண் தர்ணா போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:50 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே, தாஜ்நகர் பகுதியில் பணம் திருட்டு வழக்கில் விசாரிக்க, இரண்டு
பேரை நேற்று, போலீசார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து சென்றனர்.
அப்போது, விசாரணைக்கு அழைத்துவரப்பட்டவரின் குடும்பத்தினர்,
போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் திரண்டனர்.
அப்போது ஒரு பெண், 'விசாரணைக்கு
அழைத்து வந்தவர்கள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை; அவர்களை விடுதலை செய்ய
வேண்டும்' எனக்கூறிக்கொண்டு, போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் செல்லும் சாலையில்
அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். இதனால் சிறிது நேரம்
பரபரப்பு ஏற்பட்டது.