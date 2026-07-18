/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/தனியார் வேலைவாய்ப்பு 61 பேருக்கு பணி ஆணை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:58 AM
அ நிறம் | அளவு
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில்,
நேற்று தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடந்தது. அதில், 61 பேர் தேர்வு
செய்யப்பட்டனர்.
தனியார் துறை நிறுவனங்களும், -தனியார் துறையில்
பணிபுரிய விருப்பம் உள்ள மனுதாரர்களும் நேரடியாக சந்திக்கும்
வேலைவாய்ப்பு முகாம், நாமக்கல் - மோகனுார் சாலையில் உள்ள, மாவட்ட
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய வளாகத்தில் மாவட்ட
வேலைவாய்பு அலுவலர் ஷீலா தலைமையில் நடந்தது. அதில், நாமக்கல்
மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, 31 தனியார் நிறுவனங்கள்
பங்கேற்றன. இதற்காக, பட்டதாரிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என, 131
பேர் பங்கேற்றனர். அதில், 61 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு
பணிநியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது.