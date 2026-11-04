பைக் வாட்டர் வாஷ் செய்தபோது மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி
பைக் வாட்டர் வாஷ் செய்தபோது மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி
ADDED : நவ 03, 2026 06:21 AM
நாமகிரிப்பேட்டை; நாமகிரிப்பேட்டை நடுவீதி, அன்னை சத்யா நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாதேஸ்வரன் மகன் கார்த்திக், 26. இவர் நாமகிரிப்பேட்டை - ஆத்துார் மெயின் ரோட்டில் யூனியன் வங்கி அருகில் இயங்கி வரும் பைக் பட்டறையில் மெக்கானிக்காக வேலை பார்த்து வந்தார். நேற்று மாலை, சர்வீஸ்க்கு வந்த பைக்கை வாட்டார் வாஷ் செய்ய சென்றார்.
பட்டறைக்கு எதிரே உள்ள பகுதியில் வாட்டர் வாஷ் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில் மோட்டாரின் காயில் திடீரென பழுதானதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மோட்டாரில் இருந்து பாய்ந்த மின்சாரம், தண்ணீர் வழியாக கார்த்திக் மீது எதிர்பாராதவிதமாக பாய்ந்தது.இதில், மின்சாரம் தாக்கியதில் துாக்கி வீசப்பட்ட கார்த்திக், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். பைக் வாட்டர் வாஷ் செய்ய சென்ற கார்த்திக் நீண்ட நேரமாகியும் பட்டறைக்கு திரும்பி வராததால், உடன் வேலை பார்த்த மற்ற தொழிலாளர்கள் சந்தேகமடைந்து எதிரே சென்று பார்த்தனர். அப்போது கார்த்திக் இறந்து கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதையடுத்து அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். நாமகிரிப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.