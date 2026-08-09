ஜப்பானில் உலக திறன் போட்டி இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஜப்பானில் உலக திறன் போட்டி இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:39 AM
நாமக்கல்: 'ஜப்பானில் நடக்கும் உலக திறன் போட்டிக்கு, நாமக்கல் மாவட்ட இளைஞர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்ப-டுகிறது' என, கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
வரும், 2028ல், ஜப்பான் நாட்டின் ஐச்சி நகரில் நடக்கும் உலக-ளாவிய திறன் போட்டிக்கான முன்னோட்டமாக, வரும், 2027ல், இந்திய திறன் போட்டிகள், 63 திறன் பிரிவுகளில் நடக்க உள்ளது. இப்போட்டியில் பங்கேற்க, 2006 ஜன., 1க்கு பின் பிறந்தவர்கள் தகுதியுடையவர்கள். மேலும், சைபர் செக்யூரிட்டி, இன்டஸ்ட்ரி 4.0, மெக்கட்ரானிக்ஸ், ரோபோட் சிஸ்டம் இன்டக்கிரேஷன், ஏர்-கிராப்ட் மெயின்டனன்ஸ், இன்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் டெக்னாலஜி உள்ளிட்ட சில திறன் பிரிவுகளுக்கு, 2003 ஜன., 1க்கு பின் பிறந்-தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பல்கலை, மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த கல்லுா-ரிகள், பொறியியல், கலை, அறிவியல் கல்லுாரிகள், பாலி-டெக்னிக், பள்ளிகள், அரசு மற்றும் தனியார் ஐ.டி.ஐ.,களில் படிக்கும் மற்றும் படித்து முடித்த மாணவர்கள், தொழிற்பழகுனர் பயிற்சி முடித்தவர்கள், தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பணியா-ளர்கள் மற்றும் தகுதியான தனிநபர்களும் இப்போட்டியில் பங்-கேற்கலாம். விருப்பமுள்ளவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இணையத-ளத்தில் பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.மேலும் விபரங்களுக்கு, உதவி இயக்குனர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், அறை எண், 304-306, 3-வது தளம், கலெக்டர் அலுவலக வளாகம், நாமக்கல்-637003 என்ற முகவ-ரியில் நேரிலோ அல்லது 7904111101, 9976208265 ஆகிய மொபைல் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.