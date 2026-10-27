தொடர் மழையால் மஞ்சள் ஏலம் ரத்து

UPDATED : அக் 27, 2026 08:52 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
ராசிபுரம்: தொடர் மழையால் வரத்து குறைந்ததால், மஞ்சள் ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
நாமக்கல் மாவட்டம், நாமகிரிப்பேட்டை ஆர்.சி.எம்.எஸ்.,ல் வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை மஞ்சள் ஏலம் நடத்தப்படுகிறது. இங்கு, 17 தனியார் மண்டிகள் மற்றும் ஆர்.சி.எம்.எஸ்., மூலம் வாரந்தோறும் குறைந்தபட்சம், 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மஞ்சள் விற்பனை செய்யப்படும்.
கடந்த, 13ல், மஞ்சள் வரத்து குறைந்ததால் ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, 20ல் ஆயுதபூஜையால் ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டது. மஞ்சளை, விற்பனைக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன், அறுவடை செய்து, வேகவைத்து, காய வைத்து, ஜலித்து எடுத்து வருவர்.
ஆனால், கடந்த வாரமும் தொடர்ந்து மழை பெய்ததால், மஞ்சளை விற்பனைக்கு தயார் செய்ய முடியவில்லை. இதனால், நேற்று ஆர்.சி.எம்.எஸ்.,க்கு குறைந்தளவே மஞ்சள் மூட்டைகள் வரத்தானதால், நேற்றும் மஞ்சள் ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்டது. அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கம்போல் மஞ்சள் ஏலம் நடக்கும் என, ஆர்.சி.எம்.எஸ்., நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.