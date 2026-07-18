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கல்லுாரியில் காலியிடம் 31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

கல்லுாரியில் காலியிடம் 31 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:58 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:58 AM

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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் அரசு கலை கல்லுாரி முதல் வர்(பொ) சரவணாதேவி வெளியிட்ட அறிக்கை:

குமாரபாளையம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், 2026-27ம் கல்வியாண்டிற்கான பி.ஏ., தமிழ், ஆங்கிலம், பொருளாதாரம், பி.காம்.,-பி.பி.ஏ.,-பி.எஸ்சி., கணினி அறிவியல், பி.எஸ்சி., இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம் போன்ற இளநிலை பாட பிரிவுகளில் காலியிடம் உள்ளது. இப்பாடப்பிரிவுகளில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்கள், மாணவர் சேர்க்கை உதவி மையத்தை அணுகி சேர்க்கை பெறலாம்.

மேலும், 2026-27ம் கல்வியாண்டிற்கான எம்.ஏ., தமிழ், ஆங்கிலம், எம்.காம்.,-எம்.எஸ்சி., கணிதம், எம்.எஸ்சி., கணினி அறிவியல் முதுநிலை பாடப்பிரிவில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள், அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி www.tngasa.in என்ற இணையதள முகவரியில், வரும், 31க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

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