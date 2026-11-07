சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் போக்சோவில் கைது

ADDED : நவ 06, 2026 05:17 AM
ராசிபுரம்:நாமகிரிப்பேட்டை
அருகே, சிறுமியை ஆசை வார்த்தை கூறி திருமணம் செய்த வாலிபரை, ராசிபுரம்
மகளிர் போலீசார் போக்சோவில் கைது செய்தனர்.
நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த, தொப்பப்பட்டி சின்னமாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர்
முருகன் மகன் திருமூர்த்தி, 24, கூலித்தொழிலாளி. இவருக்கும், 17 வயது
சிறுமிக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டது. தந்தை இறந்து விட்டதால்,
தாயாரின் பராமரிப்பில் சிறுமி வளர்ந்து வந்தார்.
இந்த சூழ்நிலையை
பயன்படுத்திய திருமூர்த்தி, சிறுமியிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி,
திருமணம் செய்து கொண்டார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி, தன் தாயாருடன்
ராசிபுரம் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுத்தார்.
புகாரின்படி, ராசிபுரம் மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, சிறுமிக்கு
ஆசை வார்த்தை கூறி திருமணம் செய்த திருமூர்த்தியை, போக்சோ
சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.