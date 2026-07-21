பீரோவை உடைத்து 3 பவுன், பணம் திருடிய வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:58 AM
புதுச்சத்திரம்; புதுச்சத்திரம் அடுத்த தெத்துக்காடு அருந்ததியர் தெருவை சேர்ந்தவர் சங்கர், 33; கூலித்தொழி-லாளி. கடந்த, 18ல், இவரது மனைவி, பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டார். காலையில் வீட்டை பூட்டிவிட்டு, சங்கர் வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். அன்று மதியம், 1:30 மணிக்கு சங்கர் மனைவி வீட்டுக்கு வந்துள்ளார். அப்போது, வீட்டின் கதவு உள்பக்கமாக தாழிடப்பட்டிருப்பது கண்டு அதிர்ச்-சியடைந்தார். உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த, இரண்டே முக்கால் பவுன் தங்க நாணயம், கால் பவுன் தங்க மோதிரம் மற்றும் 2,500 ரூபாய் ரொக்கம் திருடப்-பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
மேலும், மர்ம நபர்கள் ஓட்டை பிரித்து உள்ளே புகுந்து நகை, பணத்தை திருடி சென்றது தெரிய-வந்தது. சங்கரின் மாமியார் கவிதாவிடம், அதே ஊரை சேர்ந்த சர்மிளா தேவி என்பவர் மொபைல் போனில் தொடர்புகொண்டு, எனது மகன் லலித்-குமார் தான் நகை, பணத்தை திருடி சென்றார் என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்.
புதுச்சத்திரம் போலீசார் வழக்குப்
பதிந்து, லலித்குமாரை தேடி வந்தனர். இந்நி-லையில், நேற்று மாலை, புதுச்சத்திரம் பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்று கொண்டிருந்த லலித்
குமாரை, 23, போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்-கின்றனர்.