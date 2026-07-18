/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ மது விற்ற வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:08 AM
அ நிறம் | அளவு
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை,
அரியாகவுண்டம்பட்டியில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை நடப்பதாக
போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, எஸ்.ஐ., சீனிவாசன்
மற்றும் போலீசார், நேற்று கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது,
அரியாகவுண்டம்பட்டி, நல்லதம்பி காடு பன்றி கொட்டாய் அருகே,
சந்தேகப்படும்படி நின்றிருந்த வாலிபரிடம் விசாரித்தனர்.
அதில்,
அதே பகுதியை சேர்ந்த போயர் தெருவில் வசிக்கும் சுந்தரம் மகன்
பொன்னுவேல், 32, என்பதும், மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை
செய்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து பொன்னுவேலை போலீசார் கைது
செய்தனர்.