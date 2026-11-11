இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல், வீடுகள் சேதம் பொதுமக்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை
இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல், வீடுகள் சேதம் பொதுமக்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை
UPDATED : நவ 10, 2026 05:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:35 AM
நாமகிரிப்பேட்டை; நாமகிரிப்பேட்டை டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட அரியாகவுண்டம்பட்டி பகுதியில், 1,000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, நேற்று முன்தினம் இரவு, பொதுமக்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, மது போதையில் அங்கு வந்த, ஆறுக்கும் மேற்பட்டோர், அப்பகுதியை சேர்ந்த கீர்த்தி, 35, நவீன், 31, ஆகிய, இரண்டு இளைஞர்களை தாக்கினர். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளையும் தாக்கி சேதப்படுத்தினர்.இந்த சம்பவத்தை கண்டித்தும், தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரியும் அரியாகவுண்டம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த, 200க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள், நேற்று மதியம் அரியாகவுண்டம்பட்டியில் இருந்து, 2 கிலோ மீட்டர் துாரம் ஊர்வலமாக நடந்து வந்தனர். பின், நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று அங்கு புகார் மனு அளித்தனர். மேலும், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி, போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள், திடீரென போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
அங்கு வந்த ராசிபுரம் ஏ.எஸ்.பி., மன்னம் சுஜித் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் சாந்தி ஆகியோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, 'தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என கூறியதையடுத்து அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். இந்நிலையில், எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ் அசோக், ஏ.டி.எஸ்.பி.,க்கள் விஜயராகவன், பாலசுப்பிரமணி, நாமக்கல் டி.எஸ்.பி., ராஜேஷ்வரன் இன்ஸ்பெக்டர் லட்சுமண குமார் உள்ளிட்டோர் நேரடியாக வந்து ஆய்வு செய்தனர்.
8 பேர் கைது
இந்நிலையில் நீண்ட இழுபறிக்கு பின், நேற்று இரவு, 7:00 மணிக்கு, அரியாகவுண்டம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த கிருஷ்ணன் மகன் மோகன், 29, முருகேசன் மகன் ரமேஸ், 37, வீரகனுார் பகுதியை சேர்ந்த ராஜீ மகன் செந்தில்குமார், 24, மற்றும் கோபி மகன் சிவசங்கர், 22, பெரியசாமி மகன் ஹரிகரன், 26, மற்றொருதரப்பை சேர்ந்த அரியாகவுண்டம்பட்டி செந்தில்குமார் மகன் சதீஷ்குமார், 25, பெரியசாமி மகன், பாண்டியன், 48, சுந்தரபாண்டியன் மகன் தாமோதரன், 24 ஆகிய, எட்டு பேரை கைது செய்தனர்.
கவனத்திற்கு வந்தால் நடவடிக்கை
நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில், தொடர் சர்ச்சைகள் குறித்து ஏ.எஸ்.பி., மன்னம் சுஜித் சம்பத்திடம் கேட்டபோது, ''இந்த பிரச்னை பண்டிகையின் போது ஏற்பட்ட சின்ன தகராறு. வேறு ஒன்றும் இல்லை. போலீஸ் ஸ்டேஷன் குறித்து ஏதாவது பிரச்னை இருந்தால், என் கவனத்திற்கு வந்தால் உடனடியாக சரி செய்யப்படும்,'' என்றார்.
நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தொடரும் சர்ச்சை
சட்டம் - ஒழுங்கு கேள்விக்குறி ஆவதாக மக்கள் குற்றச்சாட்டு
நாமக்கல் மாவட்டம், நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில், கடந்த சில மாதங்களாக தொடர் சர்ச்சைகள் எழுந்து வருகின்றன. இதனால், சட்டம் - ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாகி வருவதாக, பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தனர்.
* கடந்த, இரு மாதங்களுக்கு முன் வெள்ளக்கல்பட்டியில், ஐந்து மது பாட்டில்களை விற்றவரை கைது செய்து சிறைக்கு அனுப்பிய போலீசார், சீராப்பள்ளி பகுதியில், 60 பாட்டில்களை விற்ற சந்து கடைக்காரரை ஜாமினில் விடுவித்தனர். இதுகுறித்து சிறைக்கு சென்ற முன்னாள் கவுன்சிலர், அப்பகுதியில் நடக்கும் சந்து கடைகளை வீடியோ ஆதாரத்துடன் எடுத்து முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு தொடர்ந்து புகார்களை அனுப்பி வருகிறார்.
* இதற்கிடையே, ஒடுவன்குறிச்சி பகுதியில் மது போதையில், சாலை நடுவே டூவீலரை நிறுத்திவிட்டு தகராறு செய்த வாலிபரிடம், வாகனத்தை ஓரமாக நிறுத்தும்படி கூறிய தனியார் கல்லுாரி பேராசிரியர் கணவரை அந்த வாலிபர் தாக்கினார். மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் சந்து கடையில் மது வாங்கி குடித்துவிட்டு அவ்
வழியாக செல்வோரிடம் தகராறு செய்து வந்தனர். இதுகுறித்து, நாமகிரிப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்வதாக உறுதியளித்தனர். ஆனால், அடுத்த நாளே காலை, 10:00 மணிக்கு அப்பகுதியில் இளைஞர்கள் சாலையில் அமர்ந்து மீண்டும் மது குடித்தனர். இதனால் அதிருப்தியடைந்த அப்பகுதியை சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்டோர், ராசிபுரம் நகர, அ.தி.மு.க., செயலாளர் சீனிவாசன் தலைமையில் நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில்
புகாரளித்தனர்.
* இதேபோல், நாமகிரிப்பேட்டையில் போலி அரசு ஆவணங்கள் தயாரித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்களும், டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலரும் புகாரளித்தனர். அந்த புகார் மீது போலீசார், 'பெயரளவில்' மட்டுமே வழக்குப்பதிவு செய்துவிட்டு, முறையான விசாரணை நடத்தாமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளனர். ஆனால், ராசிபுரம் மற்றும் ஆயில்பட்டி பகுதிகளில் போலி ஆவணம் தயாரித்த, இரண்டு வழக்குகளில், ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மாவட்ட எஸ்.பி., அறிவுறுத்தியும் நாமகிரிப்பேட்டையில் இதுவரை எந்த கைது நடவடிக்கையோ, முறையான
விசாரணையோ நடக்கவில்லை.
* அதேபோல், கடந்த வாரம் நாமகிரிப்பேட்டையில் விசாரணைக்கு வந்தவரை அவரது வக்கீல் கண் முன்பே எஸ்.ஐ., சிவா தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதை கண்டித்து குற்றவியல் வக்கீல்கள் சங்கம் சார்பில், ராசிபுரம் நீதிமன்றத்தில் பணிகளை புறக்கணித்து, மூன்று நாட்களாக போராட்டம் நடத்தினர். பின், எஸ்.பி.,யிடம் புகார் அளித்தனர். எஸ்.பி., தலையிட்டு சமரசம் செய்ததை அடுத்து வக்கீல்கள் அனைவரும் பணிக்கு திரும்பினர்.
* இதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று முன்தினம் இரவு, அரியாகவுண்டம்பட்டி பகுதியில் நடந்த பிரச்னையிலும் போலீசார் முறையான விசாரணை நடத்தாமல் மெத்தனமாக செயல்பட்டுள்ளனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த அரியாகவுண்டம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த, 200க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள், 2 கிலோ மீட்டர் துாரம் நடந்தே சென்று போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டனர்.
இதுபோன்ற தொடர் சர்ச்சைகளால், நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சட்டம் - ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாகி வருவதாக, பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றச்சாட்டு
தெரிவிக்கின்றனர்.