கோவில் திருவிழாவில் இளைஞர்கள் மோதல்

ADDED : நவ 03, 2026 06:21 AM
ராசிபுரம்; ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனுார் டவுன் பஞ்., பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது.
இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாத திருவிழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தாண்டிற்கான திருவிழா, கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வந்தது. நேற்று முன்தினம், மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடந்தது. விழாவை காணவும், கலந்துகொள்ளவும் அத்தனுார் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான இளைஞர்கள் அங்கு வந்திருந்தனர். அப்போது விழாவிற்கு வந்திருந்த இளைஞர்களில் சிலர் அப்பகுதியில் மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, அங்கு மது அருந்திக்கொண்டிருந்த இரு தரப்பை சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, கற்கள் மற்றும் கட்டைகளால் மாறி மாறி தாக்கிக் கொண்டனர். இந்த மோதலில், 10க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் காயமடைந்தனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த வெண்ணந்துார் போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணை நடத்தினர். மேலும், மருத்துவமனைக்கு சென்று தகராறில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை சமாதானப்படுத்தி கலைந்துபோக செய்தனர். இதனால் அத்தனுார், ராசிபுரம் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வெண்ணந்துார் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.