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டூவீலரில் மணல் திருட்டு வாலிபர்கள் தப்பி ஓட்டம்

டூவீலரில் மணல் திருட்டு வாலிபர்கள் தப்பி ஓட்டம்

ADDED : அக் 29, 2026 03:49 AM

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ADDED : அக் 29, 2026 03:49 AM

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மோகனுார்: மோகனுார் காவிரி ஆற்றங்கரை பகுதியில், டூவீலரில் மணல் திருட்டு நடப்பதக, போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது. இதையடுத்து, எஸ்.ஐ., சீனிவாசன் தலைமையிலான போலீசார்,

மோகனுார் அடுத்த ஒருவந்துாரில் இருந்து, கொமாரபாளையம் வரை பல்வேறு இடங்களில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, கொமாரபாளையம் பஞ்.,க்குட்பட்ட கீழ்பாலப்பட்டி காவிரி ஆற்றில் இருந்து டூவீலரில், இரண்டு பேர், மணல் மூட்டை கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அவர்கள், போலீசாரை கண்டதும், மணல் மூட்டையுடன் டூவீலரை அங்கேயே போட்டுவிட்டு தப்பி ஓடினர். வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கீழ் பாலப்பட்டி வடக்கு தெருவை சேர்ந்த பிரவின், 23, பிரபாகரன், 23, என்பது தெரியவந்தது. அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். மேலும், 'மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, போலீசார் எச்சரித்தனர்

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