/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கத்தியுடன் தகராறு வாலிபருக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 AM
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நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை
அடுத்த மலையம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ராஜா மகன் சூர்யா, 23. இவர்,
கடந்த, 10 இரவு, அப்பகுதி கோவில் அருகே மது போதையில் கையில்
கத்தியுடன், அங்கிருந்தவர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
இதை கவனித்த சூர்யா மனைவியின் அண்ணனான கலைச்செல்வன், அவரை
கண்டித்துள்ளார். அப்போது, இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம்
ஏற்பட்டுள்ளது. இதை பார்த்த அதே பகுதியை சேர்ந்த முருகேசன் மகன்
தமிழரசன், 29, தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர், சமாதானம் செய்ய
முயன்றுள்ளனர்.இதில், ஆத்திரமடைந்த சூர்யா, கத்தியால்
தமிழரசனை வெட்ட முயன்றார். சுதாரித்து விலகியதால்,
தமிழ்ச்செல்வனின் டூவீலர் சீட் கவர் கிழிந்தது. இதுகுறித்து
தமிழ்ச்செல்வன் கொடுத்த புகார்படி, நாமகிரிப்பேட்டை போலீசார்
வழக்குப்பதிவு செய்து, சூர்யாவை கைது செய்தனர்.