ADDED : நவ 16, 2026 06:07 AM
வெண்ணந்துார்:சேலம்
நெடுஞ்சாலை, அத்தனுார் அருகே திருமண மண்டபம் உள்ளது. இங்கு, நேற்று
முன்தினம் இரவு, 8:30 மணிக்கு, திருமண நிகழ்ச்சி நடந்து
கொண்டிருந்தது.
அப்போது, மண்டப மேலாளர் செந்தில், தன் எலக்ட்ரிக்
பைக்கை நிறுத்தியிருந்தார். செக்யூரிட்டி ரவிச்சந்திரன் தலைமையில்,
ஐந்து பேர் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியை
செய்துகொண்டிருந்தனர். அப்போது, அங்கு வந்த நபர் ஒருவர்,
செந்திலின் டூவீலர் டிக்கியை திறந்து, 200 ரூபாயை எடுத்துள்ளார்.
இதைப்பார்த்த செக்யூரிட்டி, அந்த நபரிடம் விசாரித்துள்ளார். அவர்,
'தன் பெயர் அஜித்குமார், திப்பம்பட்டியை சேர்ந்த சுப்பிரமணி மகன்
என்றும், திருமண நிகழ்ச்சிக்கு வந்துள்ளதாகவும்' தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து செக்யூரிட்டி, 'பொய் சொல்ல வேண்டாம், இது மண்டப மேனேஜர் செந்திலுடைய பைக்' என கூறியுள்ளார். இதை
கேட்டவுடன் அந்த நபர் அங்கிருந்து தப்பி ஓட முயற்சித்துள்ளார்.
அருகில் இருந்தவர்கள் உதவியுடன் அஜித்குமாரை பிடித்து,
வெண்ணந்துார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். இதுகுறித்து மேலாளர்
செந்தில்குமார் அளித்த புகார்படி, அஜித்குமாரை கைது செய்தனர்.