நகை பறித்த வாலிபர்கள் 12 மணி நேரத்தில் கைது

ADDED : நவ 04, 2026 06:59 AM
ராசிபுரம்:ஏளூரில்,
பெண்ணிடம் வழி கேட்பது போல நடித்து, 10 பவுன் தங்கச்செயின் பறித்த
வழக்கில் இரண்டு பேரை போலீசார், 12 மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர்.
நாமக்கல்
மாவட்டம், புதுச்சத்திரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்கு உட்பட்ட ஏளூர்
வடக்கு தெருவில் வசித்து வருபவர் கோவிந்தராஜன். கிராம நிர்வாக
அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற இவர், தற்போது பத்திர எழுத்தராக
வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி தனம், 66.
இவர்களுக்கு மூன்று மகள்கள் உள்ளனர். அனைவருக்கும் திருமணமாகி
விட்டது.
கடந்த,
2ம் தேதி மாலை, 4:15 மணியளவில், தனம் தனது வீட்டின் அருகில் வசிக்கும்
நிர்மலா என்பவருடன் சேர்ந்து, பக்கத்து வீடான முத்துசாமி
என்பவரது
வீட்டு திண்ணையில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, பதிவு எண் இல்லாத
கருப்பு நிற ஹோண்டா ஷைன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த, அடையாளம் தெரியாத
இருவர், மொபைல்போனில் முதியவர் ஒருவரின் போட்டோவை காட்டி, கடன்
விவகாரம் தொடர்பாக விசாரிப்பது போலவும், ஓலப்பாளையத்திற்கு வழி
கேட்பது போலவும் நடித்துள்ளனர்.
அப்போது தனம் தனக்கு
தெரியாது என்று கூறியதும், கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அவரது கழுத்தில்
இருந்த தங்கச்செயினை பறித்தனர். சுதாரித்து கொண்ட தனம் மஞ்சள்
கயிற்றில் இருந்த, 2 பவுன் தாலி, காசு, குண்டு ஆகியவற்றை கெட்டியாக
பிடித்துக் கொள்ளவே, 10 பவுன் தங்கச்செயினை மட்டும் அறுத்துக் கொண்டு
இருவரும் தப்பினர்.
புதுச்சத்திரம் எஸ்.ஐ., சுந்தரம் தலைமையிலான
போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அந்த பகுதியில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா
பதிவுகள் மற்றும் மொபைல் எண்களை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
அதில்,
செயின் பறிப்பு ஈடுபட்ட ஈரோடு மாவட்டம், சிவகிரி அருகே சடையாபுரத்தை
சேர்ந்த பழனிசாமி மகன் கவுசிக், 24, நாமக்கல் கொண்டிசெட்டிப்பட்டி
குறிஞ்சி நகரில் வசித்து வரும் லோகநாதன் மகன் விக்னேஷ், 26, ஆகிய
இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
பத்தாம் வகுப்பு வரை கவுசிக்
படித்துவிட்டு, கார் மெக்கானிக்காக வேலை செய்து வருவதும், விக்னேஷ்
டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் படித்து விட்டு கேபிள் டிவி ஆப்பரேட்டராக
பணிபுரிந்து வருவதும் தெரியவந்தது. செயின் பறிப்பு நடந்த, 12 மணி
நேரத்திற்குள் போலீசார் இருவரையும் கைது செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.