/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ இளைஞர் குத்திக்கொலை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:42 AM
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வெண்ணந்துார்:நாமக்கல்
மாவட்டம், வெண்ணந்துார் கிழக்கு வலசு பகுதியை சேர்ந்தவர் சிவம் மகன்
விக்ரம், 22; இவர், நேற்று நண்பர்கள் இருவருடன் சேர்ந்து மது
அருந்துயுள்ளார்.
அப்போது அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த நண்பர்கள் இருவரும், நெ.3.கொமாரபாளையம் பஞ்.,
கீரனுார் மாரியம்மன் கோவில் அருகே விக்ரமை கத்தியால் குத்திவிட்டு
தப்பினர். அப்பகுதியினர், விக்ரமை மீட்டு சேலம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு
செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். வெண்ணந்துார் போலீசார்,
தலைமறைவாக உள்ள இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.