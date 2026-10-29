ராசிபுரத்தில் பைக்குகள் திருடிய வாலிபர் கைது

ADDED : அக் 29, 2026 03:46 AM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம், கோனேரிப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப் பகுதியில், கடந்த செப்., 16ல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த, 'பஜாஜ் பல்சர்' பைக் காணாமல் போனது. அதை தொடர்ந்து, கடந்த, 17ல், பேளுக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த முத்துராஜ் மகன் தினேஷ்பிரபு, 29, என்பவரின், 'ஆக்டிவா' மொபட், கோனேரிப்பட்டியில் திருடு போனது.
இதேபோல், கடந்த, 25 இரவு, ராசிபுரம் வி.நகரை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மகன் தனுஷ்ராஜ், 25, என்பவரின் புல்லட் வண்டி திருடப்பட்டது. அடுத்தடுத்து பைக்குகள் களவு போனது குறித்து ராசிபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
பஸ் ஸ்டாப் மற்றும் முக்கிய சாலைகளில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். அப்போது, சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் சுற்றிய வாலிபரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அதில், ஈரோடு மாவட்டம், பவானி சித்தார் - மேட்டூர் மெயின் ரோட்டை சேர்ந்த முருகேசன் மகன் கார்த்திக், 26, என்பது தெரிந்தது. அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் கோனேரிப்பட்டி மற்றும் ராசிபுரம் பகுதிகளில் தொடர்ந்து பைக்குகளை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார். 3 பைக்குகளையும் மீட்ட போலீசார், கார்த்திக்கை கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி
வைத்தனர்.