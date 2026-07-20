இரவில் நோட்டமிட்ட வாலிபர் பள்ளிப்பாளையத்தில் பரபரப்பு
இரவில் நோட்டமிட்ட வாலிபர் பள்ளிப்பாளையத்தில் பரபரப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:35 AM
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், இரவு நேரத்தில் வாலிபர் ஒருவர் கடையை நோட்டமிட்டு சென்ற சம்பவம், வியாபாரிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பள்ளிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், நேற்று அதிகாலை, 3:00 மணிக்கு, 25 வயதுடைய வாலிபர் ஒருவர் போதையில் தள்ளாடியபடி வருகிறார். பின், ஒவ்வொரு கடையாக நோட்மிட்டு செல்லும்போது, ஒரு பூ கடையில் திருட பூட்டை உடைக்கு முயன்று முடியாததால், அடுத்த கடைக்கு செல்கிறார். பின், பூக்கடை முன்பிருந்த இரும்பு சேரை துாக்கிக்கொண்டு சென்று, மற்றொரு கடையின் முன் வீசிவிட்டு சென்று விடுகிறார். இந்த வீடியோ, நேற்று சமூக வலைதளத்தில் பரவியது.
இதுகுறித்து பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
சில நாட்களாக, மர்ம நபர்கள் நடமாட்டம் பள்ளிப்பாளையம் சுற்று வட்டாரத்தில் அதிகரித்து காணப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.