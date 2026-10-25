யுவராஜின் தாய் உண்ணாவிரதத்தை தடுத்த போலீஸ்

ADDED : அக் 01, 2026 02:49 AM
நாமக்கல்: தற்கொலை செய்துகொண்ட, டி.எஸ்.பி., விஷ்ணுபிரியா வழக்கு, கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்கக்கோரி, நாமக்கல் நீதிமன்றத்தில், யுவராஜின் தாய் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த முயன்றார். அவரை போலீசார் தடுத்து
நிறுத்தினர்.
சேலம் கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று, சிறையில் உள்ளார் யுவராஜ். இவரது தாய் ரத்தினம், தற்கொலை செய்துகொண்ட, டி.எஸ்.பி., விஷ்ணுபிரியாவின் புகைப்படத்-துடன், நாமக்கல் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள நீதி தேவதை சிலை முன் அமர்ந்து, உண்ணாவிரதம் இருக்க முயன்றார். அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், 'நீதிமன்ற வளாகத்திற்குள் உண்ணாவிரதம் இருக்க அனுமதியில்லை' எனக்கூறி, ரத்தினத்தை தடுத்து நிறுத்தினர். இதுகுறித்து, யுவராஜின் தாய் ரத்தினம், நிருபர்
களிடம் கூறியதாவது:
என் மகன் யுவராஜ் உள்ளிட்டோர், 11 ஆண்டு களாக சிறையில் உள்ளனர். அவர்களுக்கு எதிராக உரிய ஆவணங்களும், சாட்சி-களும் இல்லை. டி.எஸ்.பி., விஷ்ணு
பிரியா, உயரதிகாரிகளின் துன்புறுத்தல் காரணமாக தற்கொலை செய்துகொண்டார். அந்த வழக்கு, சி.பி.ஐ., விசாரணைக்கு சென்ற நிலையில், உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், என் மகன் யுவராஜ், ஆவணங்களுடன் நீதிமன்றத்தில் உண்மை-களை நிரூபித்துள்ளார்.
எங்கள் தரப்பு நியாயத்தை கேட்டதற்காக, யுவராஜ் மீது அவம-திப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. அமைதியாக இருந்த மற்ற, 10 பேர் மீதும், அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்குகளை முறையாக விசாரித்து, உண்மையான குற்றவாளிகள் யார் என்பதையும், நிரபராதிகள் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளார்களா என்-பதையும் கண்டறிந்து உரிய நீதி வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.