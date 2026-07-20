துாய உத்தரிய மாதா பஜனை ஆலய 147வது ஆண்டு திருவிழா

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
ஊட்டி: ஊட்டி செயின்ட் மேரிஸ் ஹில்லில் துாய உத்தரிய மாதா பஜனை ஆலயத்தின், 147 வது ஆண்டு விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.
கடந்த, 5ம் தேதி கொடியேற்றதுடன் விழா துவங்கி தினமும் மாலை சிறப்பு ஜெபமாலை வழிபாடு மறையுரை உபயம் நடந்தது. செயின்ட் மேரிஸ் ஆலயத்தில் பாளையங்கோட்டை மறைமாவட்ட ஆயர் பால்ராஜ் தலைமையில், ஊட்டி மறைமாவட்ட முதன்மை குரு கிறிஸ்டோபர் லாரன்ஸ் ,பங்கு குரு பெனடிக்ட், புனித தெரசன்னை ஆலய பங்கு தந்தை ஹென்றி ராபர்ட் மற்றும் ஆறு குருக்கள் இணைந்து ஆடம்பர திருப்பலியை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, உத்தரிய கார்மல் மாதாவின் அற்புத சுரூபம் தாங்கின சப்பரம் பக்தர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் பவனியாக, செயின்ட் ஜோசப் பள்ளி சந்திப்பு சென்று பியோலி சாலை வழியாக நாசரேத் கான்வென்ட் சென்று மீண்டும் ஆலயத்தை வந்தடைந்தது. ஏற்பாடுகளை சங்கத்தினர் செய்திருந்தனர்.