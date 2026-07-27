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மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 195 மனுக்கள்
மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 195 மனுக்கள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM
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ஊட்டி: ஊட்டியில் நடந்த மக்கள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில், பொதுமக்களிடம் இருந்து, 195 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
ஊட்டியில் நேற்று நடந்த மக்கள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில், தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில் நடந்த, தமிழ்நாடு நாள் விழா பேச்சுப்போட்டி மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற, 6 மாணவர்களுக்கு, முறையே, 10 ஆயிரம், 7 ஆயிரம் மற்றும் 5 ஆயிரம் ரூபாய் என முதல் மூன்று பரிசுக்கான காசோலைகள் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ்களை கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா வழங்கினார். கூட்டத்தில், பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய, 195 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க, துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வாசுகி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்