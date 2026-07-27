/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ வாசற்படிக்கு வந்த கரடி அருவங்காடு மக்கள் அச்சம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:32 PM
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அருவங்காடு: குன்னுார் அருவங்காடு அருகே உள்ள ‘குட்நியூஸ்’ சென்டர் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள வீட்டின் நுழைவாயில் படிக்கட்டில் நேற்று காலை, 8:45 மணிக்கு கரடி அமைதியாக அமர்ந்திருந்தது.
அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகளும் குடியிருப்புவாசிகளும் இதனை நேரில் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். சிறிது நேரத்தில் அங்கிருந்து தேயிலை தோட்டம் வழியாக வனப்பகுதிக்குள் சென்றது. சமீப காலமாக குன்னூர், அருவங்காடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரக் குடியிருப்பு பகுதிகளில் கரடிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த காலங்களில், இரவில் உலா வரும் கரடிகள் தற்போது பகல் நேரங்களிலும் உலா வர துவங்கியுள்ளது. அசம்பாவிதம் நடக்கும் முன் வனத்துறையினர், கூண்டு வைத்து கரடியை பிடித்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விட வேண்டும்.