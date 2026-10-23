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விலங்கு தாக்கி இறந்தவர் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வேண்டும்
விலங்கு தாக்கி இறந்தவர் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வேண்டும்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:12 PM
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கூடலுார்: இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்க (டி.ஒய்.எப்.ஐ) கூட்டம், கூடலுாரில் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் மணிகண்டன் தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
நீலகிரி மாவட்டத்தில், கடந்த பல ஆண்டுகளில் வனவிலங்குகள் தாக்கி பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள், குடும்பங்கள் பொருளாதார நெருக்கடியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். கரூர் மாவட்ட தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, கூட்ட நெரிசல் சிக்கி உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதுபோன்று, நீலகிரி மாவட்டத்தில் வனவிலங்குகள் தாக்குதலில் உயிரிழந்த குடும்பங்களில் தகுதி உடைய ஒருவருக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்,’ என்பன உட்பட பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. கூட்டத்தில், மாவட்ட செயலாளர் ரவிக்குமார், நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.