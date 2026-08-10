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/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள அறிவுரை இயற்கை பாதுகாப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள அறிவுரை இயற்கை பாதுகாப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

காலநிலை சவால்களை எதிர்கொள்ள அறிவுரை இயற்கை பாதுகாப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:31 PM

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குன்னூர்: -: குன்னூர் சத்குரு பழங்குடியினர் உயர்நிலை பள்ளியில் தேசிய பசுமைப்படை சார்பில், சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு தினம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.

தேசிய பசுமை படை ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவதாஸ் பேசுகையில், சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு, அறிமுகப்படுத்தி இயற்கை பாதுகாப்பு குறித்து உலகம் முழுவதும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. காடுகள் அழிப்பு, நீர் ஆதாரங்கள் சுருங்குதல், மண்வளம் நஞ்சாக மாறுவது, காற்று மாசுபாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் சவால்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இயற்கையை மனித நேயத்துடன் பாதுகாப்பது காலத்தின் கட்டாயம்.

மாவட்ட கால நிலை மாற்றம், மண்ணரிப்பு, நீர் ஆதார பாதிப்பு, அளவிற்கு மிஞ்சிய பிளாஸ்டிக் உபயோகம், மனித விலங்கு போராட்டம் போன்ற சவால்கள் எதிர்கொள்ள ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் பங்களிப்பு அவசியம். குடிநீர் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது, நீராதாரங்களை, ஓடைகள் மனித கழிவுகள் முற்றிலும் தடுப்பது அவசியம், என்றார்.

தலைமையாசிரியர் உமா மகேஸ்வரி நீலகிரி மாவட்டத்தின் இயற்கை நிலை தன்மைக்கு மாணவர்களின் பங்கு ; சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த கற்றல் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினார்.

ஆசிரியர் பிரீத்தா, இயற்கை வளங்கள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் சூழலின் தன்மைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார்.

ஏற்பாடுகளை தேசிய பசுமை படை பொறுப்பாசிரியர் பிரேமா, மலர்விழி செய்திருந்தனர். மாணவர்கள், இயற்கை பாதுகாப்பு உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

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