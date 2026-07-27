/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ ‘பாரஸ்ட் கேட்’ பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் அவசியம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
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ஊட்டி: ஊட்டி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ‘பாரஸ்ட் கேட்’ சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஏராளமான குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
இப்பகுதியில், அங்கன்வாடி மையம் இல்லாததால், தாய்மார்கள் பணிக்கு செல்ல முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். இங்கு அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க வலியுறுத்தி, அப்பகுதியை சேர்ந்த ஏராளமான தாய்மார்கள், கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
தாய்மார்கள் கூறுகையில், ‘பாரஸ்ட் கேட் பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் இல்லாததால், இங்கு உள்ள குழந்தைகளை அங்கன்வாடி மையத்திற்கு அனுப்ப முடியாத நிலை உள்ளது. தாய்மார்களும் வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் குழந்தைகளை வீட்டில் வைத்து கவனிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. தாய்மார்களின் நலன் கருதி அங்கன்வாடி மையம் அமைத்து தர கோரி கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளோம். உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார்,’என்றனர்.