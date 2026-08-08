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ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை

ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை

ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:21 PM

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பாலக்காடு: ஆலத்தூர் இணை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில், பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளுக்கு இடைத்தரகர்கள் வாயிலாக, இணை ஆர்.டி.ஓ. மற்றும் அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெறுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு புகார்கள் வந்தன.

இதன் அடிப்படையில், நேற்று முன்தினம் மாலை டி.எஸ்.பி. பிஜுகுமாரின் அறிவுரை படி, இன்ஸ்பெக்டர் ஷிஜு ஆபிரகாம் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், ஆலத்தூர் இணை ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

சோதனையின் போது, இணை ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக சேவைகளுக்காக பயிற்சி பள்ளிகள் சார்பில், அதிகாரிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய லஞ்ச பட்டியல் சிக்கியது. அந்தப் பட்டியலின் அடிப்படையில் இணை ஆர்.டி.ஓ., மற்றும் இதர அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதற்காக, பிற இடைத்தரகர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட, 59,910 ரூபாய் பணம் மற்றும் லஞ்சப் பட்டியலை கிரீஷ் என்ற இடைத்தரகரிடம் இருந்து அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், அலுவலக கணினியிலும் லஞ்சம் வசூலிப்பதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியல் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.

துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க தொடர்புடைய அதிகாரிகளுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்று இன்ஸ்பெக்டர் ஷிஜு ஆபிரகாம் தெரிவித்தார்.

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