கல்வி கடன் தர மறுத்த வங்கி நிர்வாகம் -மகனுடன் குடும்பத்தினர் போராட்டம்

கல்வி கடன் தர மறுத்த வங்கி நிர்வாகம் -மகனுடன் குடும்பத்தினர் போராட்டம்
கல்வி கடன் தர மறுத்த வங்கி நிர்வாகம் -மகனுடன் குடும்பத்தினர் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 PM
பந்தலுார்: பந்தலுார் இந்தியன் வங்கி கல்வி கடன் தர மறுத்ததால், மகனுடன் குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
பந்தலுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் அபுதாஹிர். இவரது மகன் ஆஷிக் தாஹிர். இவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் படித்து வருகிறார். அவருக்கு கல்லுாரி மற்றும் விடுதி கட்டணமாக ஆண்டிற்கு, 2 லட்சத்து 47 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். மொத்தமாக, 7-லட்சத்து 41 ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். இதற்காக, பந்தலூர் இந்தியன் வங்கியில் கல்வி கடன் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அபுதாஹிர் ஏற்கனவே வாகன கடன் பெற்று செலுத்தி வரும் நிலையில், இதனை காரணம் காட்டி கல்வி கடன் வழங்க வங்கி நிர்வாகம் மறுத்துவிட்டது. இந்நிலையில், நேற்று காலை தனது குடும்பத்துடன் அபுதாஹிர் வங்கி முன்பாக, உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அங்கு வந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வேல்முருகன், வங்கி மேலாளர் ஹர்ஷவர்தனா விடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து வங்கி உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனைப்படி, 4 லட்சத்து 71 ஆயிரம் ரூபாய் கல்விக்கடன் வழங்கவும், ஆண்டுதோறும் கல்லுாரி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்றும் கடிதம் மூலம் உத்தரவாதம் அளித்தனர். தொடர்ந்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.