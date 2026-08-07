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துவக்க பள்ளிக்குள் நுழைந்த கரடி சத்துணவு பொருட்கள்; முட்டைகள் சேதம்

துவக்க பள்ளிக்குள் நுழைந்த கரடி சத்துணவு பொருட்கள்; முட்டைகள் சேதம்

ADDED : ஜூலை 23, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 23, 2026 07:12 PM

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குன்னுார்: குன்னுார் அருகே, அதிகரட்டி துவக்க பள்ளி மற்றும் அங்கன்வாடி கதவுகளை உடைத்து, 200 முட்டைகள், பருப்பு, பாமாயிலை சேதப்படுத்தி உட்கொண்ட கரடியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார் தாலுகா அதிகரட்டி அரசு மேல்நிலைபள்ளி, ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளி மற்றும் அங்கன்வாடி மையம் ஆகியவை ஒரே வளாகத்தில் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் இரவு, இப்பள்ளி வளாகத்திற்குள் வந்த கரடி, அங்குள்ள தொடக்க பள்ளி சமையலறை கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்துள்ளது. அங்கு மாணவர்களின் சத்துணவுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த, 200 முட்டைகளை சேதப்படுத்தி உட்கொண்டது.

தொடர்ந்து, அருகில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தின் கதவை உடைத்து, பாமாயில், பருப்பு உட்கொண்டது. தகவலின் பேரில், குந்தா வனச்சரகர் சரவணன் தலைமையில், வனவர் சுரேஷ்குமார், வனக்காப்பாளர் சிவானந்தம் ஆய்வு செய்து, கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் பெற்றோர் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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