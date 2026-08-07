நெடுஞ்சாலையில் உலா வரும் எருமைகள் பஜார் பகுதியில் நாள்தோறும் மக்கள் அவதி

நெடுஞ்சாலையில் உலா வரும் எருமைகள் பஜார் பகுதியில் நாள்தோறும் மக்கள் அவதி
நெடுஞ்சாலையில் உலா வரும் எருமைகள் பஜார் பகுதியில் நாள்தோறும் மக்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:00 PM
பந்தலுார்: பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டுனர்களுடன், கால்நடைகளும் ஒன்றாக உலா வருவதால் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது.
பந்தலுார் சுற்று வட்டார பகுதியில் கால்நடைகள் வளர்ப்பவர்கள், தங்கள் கால்நடைகளை பஜார் பகுதியில் மேய விடுகின்றனர். பகல் நேரத்தில் பஜார் பகுதியை ஒட்டிய புல்வெளிகள் மற்றும் கடைகளில் இருந்து கொட்டப்படும் கழிவுகளை உட்கொள்ளும் கால்நடைகள், பிசியான பஜார் பகுதியில் பாதசாரிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு இடையில், உலா வருகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டுனர்கள் விபத்தில் சிக்குவதுடன்; பாதசாரிகள் மற்றும் சிறு வயது மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து, நெல்லியாளம் நகராட்சி நிர்வாகம் கடந்த காலங்களில் நடவடிக்கை எடுத்தபோதும், தற்போது அதனை கண்டு கொள்வதில்லை.
எனவே, பஜார் பகுதியில், கால்நடைகளை உலா விடும் உரிமையாளர்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.