காபி, வாசனை திரவிய கொள்முதல் நிலையம் கூடலுார் விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
காபி, வாசனை திரவிய கொள்முதல் நிலையம் கூடலுார் விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:51 PM
கூடலுார்: கூடலுாரில் சிறு தேயிலை விவசாய சங்கத்தின் கூட்டமைப்பு சார்பில் விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடந்தது.
செயலாளர் ஆனந்தராஜ் வரவேற்றார். தலைவர் சாஜி தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், காபி வாரியம் இணை இயக்குனர் கருத்தமணி, முதுநிலை தொடர்பு அலுவலர் ஜெயராமன், தேயிலை வாரியம் உதவி இயக்குனர் அஞ்சலி ஆகியோர் விவசாய மேம்பாடு குறித்து பேசினர்.
கூட்டத்தில், நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
அனைத்து விவசாயிகளையும் தேயிலை, காபி மற்றும் வாசனை திரவிய வாரியங்களில் உறுப்பினர்களாக இணைத்து நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க வேண்டும். நீலகிரி காபிக்கு புவிசார் குறியீடு; தேயிலை, காபி, வாசனை திரவிய பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய, கூடலுாரில் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும்.
பசுந்தேயிலைக்கு தேயிலை வாரியம் அறிவிக்கும் ஆதார விலையை தேயிலை தொழிற்சாலைகள் மாற்றமின்றி வழங்க வேண்டும். கூட்டுறவு தேயிலை தொழிற்சாலை உறுப்பினர்களுக்கு இலை பறிக்கும் இயந்திரம் இலவசமாக வழங்க வேண்டும்,’ ஆகிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
சங்க பொது செயலாளர் விஸ்வநாதன், கூடலுார் சாலிஸ்பரி கூட்டுறவு தேர்தல் தொழிற்சாலை உறுப்பினர்கள் நலச்சங்கம் தலைவர் கணபதி, பொதுச்செயலாளர் ராஜேந்திரன், பொருளாளர் ஆபிரகாம் உட்பட பங்கேற்றனர். ஆரோக்கியசாமி நன்றி கூறினார்.