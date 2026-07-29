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‘குன்னுாரில் பல வளர்ச்சி பணிகள் முடக்கம்’ நகர மன்ற கூட்டத்தில் கொந்தளித்த கவுன்சிலர்கள்

‘குன்னுாரில் பல வளர்ச்சி பணிகள் முடக்கம்’ நகர மன்ற கூட்டத்தில் கொந்தளித்த கவுன்சிலர்கள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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குன்னுார்: குன்னுார் நகர மன்றத்தின் மாதாந்திர கூட்டம், தலைவர் சுசீலா தலைமையில், கமிஷனர் கிருஷ்ணராம் முன்னிலையில் நடந்தது.

அதில்,‘கடந்த, 4 மாதங்களாக வார்டு பணிகள் முறையாக செய்யவில்லை, ஆய்வுக்கு செல்லவில்லை, எழுத்துபூர்வமாக மனு கொடுத்தும், எந்த பணிகளும் அஜெண்டாவில் கூட சேர்க்கவில்லை, வளர்ச்சி பணிகள் முடங்கி கிடக்கின்றன,’ என, கமிஷனர் மீது கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

தொடர்ந்து நடந்த விவாதம்:

துணை தலைவர் வாசிம் ராஜா: பேரிடர் காலங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் முன் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கிருஷ்ணாபுரம் ஆறு துார்வார பொக்லின் வழங்க பல முறை நேரில் தெரிவித்தும் தீர்வு காணவில்லை. இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும்.

கவுன்சிலர் ஜாகிர்: நகராட்சியின் வார்டுகளில் நடந்த ஆய்வு, வளர்ச்சி திட்டங்கள், டெண்டர்கள், பில்கள் பாஸ் செய்துள்ள விபரங்களை பட்டியலிட வேண்டும்.

ஜகந்நாதன்: முட்புதர்கள் அகற்றுவதில் கூட மெத்தனமாக உள்ள நகராட்சிக்கு கண்டனம் என தெரிவித்து, தரையில் அமர்ந்து கோஷம் எழுப்பினார்.

குருமூர்த்தி: கடந்த மூன்று மாதங்களாக தெரு விளக்குகள் பராமரிப்பு பணிகள் இல்லை. 80 க்கும் மேற்பட்ட தெரு விளக்குகள் எரிவதில்லை.

சரவணகுமார்: நகராட்சி பகுதிகளில் அபாயகரமான பார்த்தீனியம் செடிகள் அகற்றவில்லை; சிலாட்டர் ஹவுஸ் பிரச்னை குறித்து மக்கள் போராட்டம் நடத்தியும் தீர்வு காணவில்லை.

ராஜ்குமார்: ஐ.யு.டி.பி., காம்ப்ளக்ஸ் மட்டும் இடிக்கப்பட்ட நிலையில் மற்ற கடைகளை இடிக்க கூடாது என்பதற்காக, கடந்த கவுன்சிலில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் என்ன ஆனது என கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, ‘தீர்மானம் போட்டால் செயல்படுத்தலாம்,’ என, கமிஷனர் தெரிவித்தார்.

குன்னுார் பகுதியில் நிலவும் கடுமையான குடிநீர் பற்றாக்குறை குறித்து, பல கவுன்சிலர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். தொடர்ந்து,‘கமிஷனரை மாற்றி பொறுப்பு கமிஷனரையாவது அமர்த்தி பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்,’ என, வலியுறுத்தினர். இதனால், கூட்டத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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