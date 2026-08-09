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இரவினில் ஆட்டம்: பகலினில் துாக்கம் - கட்டை கொம்பன் யானையால் நாள்தோறும் அச்சம்

இரவினில் ஆட்டம்: பகலினில் துாக்கம் - கட்டை கொம்பன் யானையால் நாள்தோறும் அச்சம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM

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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே சேரம்பாடி வனச்சரகத்தில், பகலில் உறங்கி ஓய்வெடுக்கும் கட்டை கொம்பன் யானை, இரவில் ஊருக்குள் முகாமிடுவதால் வனத்துறையினரும், கிராம மக்களும் உறக்கம் இழந்து தவித்து வருகின்றனர்.

பந்தலுார் அருகே சேரம்பாடி மற்றும் பிதர்காடு வனச்சரங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியில், கட்டை கொம்பன் என்று அழைக்கப்படும், ஆண் யானை ஒன்று தனியாக உலா வருகிறது. இதனுடன் இணைந்து குடியிருப்புகளை இடித்து, அரிசி உட்கொண்ட புல்லட் என்ற யானையை பிடித்து சென்றனர். தற்போது தனியாக உலா வரும் இந்த யானை பகலில் குடியிருப்புகளை ஒட்டிய புதர்கள் மற்றும் தேயிலை தோட்டங்களில் படுத்து ஓய்வு எடுக்கிறது. மாலை, 6:00- மணிக்கு மேல், எழுந்து இரவு முழுவதும் சாலை மற்றும் கிராம பகுதிகளில் முகாமிட்டு, விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது.

குடியிருப்புகள் அருகே முகாமிடுவதால், பகல் மற்றும் இரவு என 24 மணி நேரமும், இந்த யானையை கண்காணிக்க தனி வனக்குழு நியமிக்கப்படுகிறது. இதனால், இரவு நேரத்தில் வனத்துறையினரும், கிராம மக்களும் உறக்கம் இழந்து தவித்து வருகின்றனர்.

எனவே, வனத்துறையினர் இந்த யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு விரட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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