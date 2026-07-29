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குளம் போல மாறிய தாவர மைய சாலையில் பயணிப்பதில் சிரமம்

குளம் போல மாறிய தாவர மைய சாலையில் பயணிப்பதில் சிரமம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

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கூடலுார்: கூடலுார் நாடுகாணியில் சேதமடைந்து வரும் ஜீன்பூல் தாவர மைய நுழைவு வாயில் சாலை குளம் போல மாறியதால், சுற்றுலா பயணிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

கூடலுார் நாடுகாணி ஜீன்பூல் சூழல் சுற்றுலா தாவர மையத்துக்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் நுழைவு வாயில் முதல் ஜீன்பூல் சந்திப்பு வரை பயணிகள் செல்வதற்காக தார் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றரை கி.மீ., துாரமுள்ள சாலை, பல இடங்களில் சேதமடைந்து வாகனங்களை இயக்கவும், நடந்து செல்லவும் சுற்றுலா பயணிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்கள் விபத்தில் சிக்கும் ஆபத்து உள்ளது.

தற்போது, பெய்து வரும் பருவமழையில், சாலையில் உள்ள குழிகளில் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் மாறி உள்ளது. சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

சுற்றுலா பயணிகள் கூறுகையில்,‘ ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வரும் இந்த சாலையை விரைவில் சீரமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.

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