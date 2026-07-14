குன்னுாரில் போதை பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி

குன்னுாரில் போதை பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
குன்னுாரில் போதை பொருள் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:02 PM
குன்னுார்: நீலகிரி மாவட்ட தன்னார்வ கூட்டமைப்பு சார்பில், குன்னுாரில் போதை பொருள் பயன்பாட்டிற்கு எதிரான, விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்த குன்னூர் டி.எஸ்.பி., ரவி பேசுகையில், ‘‘இளைஞர்கள், மகளிர் காவல் துறையின் மொபைல் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வேண்டும். போதை பயன்படுத்துபவர்கள் குறித்து தகவல் தெரிவித்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தங்களின் ரகசியம் பாதுகாக்கப்படும்,’’ என்றார்.
நீலகிரி மாவட்ட தன்னார்வ கூட்டமைப்பு செயலாளர் வினோத்குமார் பேசுகையில்,‘‘போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பணியில் ஈடுபடும் அனைவரும் அதற்கு முன்னோடியாக திகழ வேண்டும். போதை இல்லாத சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும்,’’என்றார்.
புளூ ஹில்ஸ் பகுதியில் துவங்கிய ஊர்வலம் தீயணைப்பு நிலைய வளாகத்தில் நிறைவு பெற்றது. அனைவரும் போதை ஒழிப்பு உறுதி மொழியை எடுத்து கொண்டனர். அரசு கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் தன்னார்வ கூட்டமைப்பினர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.