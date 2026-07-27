‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் ஊட்டியை இணைக்க முயற்சி
‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் ஊட்டியை இணைக்க முயற்சி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
ஊட்டி: ‘மத்திய அரசின் ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் ஊட்டியை இணைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது,’ என, தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஊட்டி தனியார் ஓட்டலில், ஊட்டி எம்.எல்.ஏ., போஜராஜனுக்கு பாராட்டு விழா நடந்தது. லயன்ஸ் சங்கத்தின் தலைவர் பிரேமா கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். மூத்த லயன்ஸ் உறுப்பினர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி, கிருஷ்ணகுமார் கமலேஷ் கட்டாரியா, சரஸ்வதி முன்னிலை வகித்தார்.
விழாவில், ஊட்டி எம்.எல்.ஏ., போஜராஜன் பேசுகையில்,‘‘ ஊட்டி தொட்டபெட்டா சாலையில், சீசன் காலங்களில் ஏற்படும் வாகன நெரிசலை தவிர்க்கின்ற வகையில், தொட்டபெட்டாவில் இருந்து, ‘உட் ஹவுஸ்’ வழியாக மாற்றுப்பாதை ஏற்படுத்தப்படும். பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக ஏற்படும் ‘எல் நினோ’ தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்படும், 12 மாவட்டங்களில் முதல் இடத்தில் நீலகிரி உள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாக்க நடவிடக்கை எடுக்கப்படும். மத்திய அரசின் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ஊட்டியை இணைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது,’’ என்றார்.