குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கை விரல் ரேகையினை பதிவு செய்ய அழைப்பு இன்றும், நாளையும் சிறப்பு முகாம்
குடும்ப அட்டைதாரர்கள் கை விரல் ரேகையினை பதிவு செய்ய அழைப்பு இன்றும், நாளையும் சிறப்பு முகாம்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
ஊட்டி: ‘குடும்ப அட்டைதாரர்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் குடும்ப அட்டை நகலுடன் சென்று கை விரல் ரேகையினை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்,’ என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா அறிக்கை:
மாவட்டத்தில் பொது வினியோகத் திட்டத்தின் கீழ், அத்தியாவசிய பொருட்கள் பெற்று வரும் அனைத்து அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்கள் தங்களது குடும்ப அட்டையில் உள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களின் கை ரேகைகளை தங்களது நியாய விலை கடைகளில் உள்ள பி.ஓ.எஸ்., இயந்திரத்தில் பதிவு செய்திட வேண்டும்.
இதுவரை நியாய விலை கடைகளில் இ.கே.ஒய்.சி., மேற்கொள்ளாத அனைத்து குடும்ப அட்டைப் பயனாளிகளுக்கு, 8, 9ம் தேதி ஆகிய நாட்களில் அனைத்து நியாய விலை கடைகளில் சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
இதனை பயன்படுத்திக் கொண்டு விற்பனை முனைய இயந்திரம் வாயிலாக கை விரல் ரேகை, கண் கருவிழி சரி பார்ப்பின் வாயிலாக இ.கே.ஒய்.சி., மேற்கொள்ள வேண்டும். பிற மாநில, பிற மாவட்டங்களில் வேலை நிமித்தமாக தங்கி உள்ளவர்கள், அருகாமையில் உள்ள நியாய விலை கடைகளில் குடும்ப அட்டை நகலுடன் சென்று கை விரல் ரேகையினை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.