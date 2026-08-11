தோட்டத்தில் பூத்து குலுங்கும் சூரியகாந்தி மலர்கள் பார்வையிட நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் விவசாயிகள்

தோட்டத்தில் பூத்து குலுங்கும் சூரியகாந்தி மலர்கள் பார்வையிட நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் விவசாயிகள்
தோட்டத்தில் பூத்து குலுங்கும் சூரியகாந்தி மலர்கள் பார்வையிட நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கும் விவசாயிகள்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:52 PM
கூடலுார்: கர்நாடக மாநிலம், குண்டல்பேட் பகுதியில் பூத்துள்ள சாமந்தி, சூரியகாந்தி பூந்தோட்டத்தை பார்வையிட, 25 ரூபாய் நுழைவு கட்டணம் வசூல் செய்வதால், விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருவாய் கிடைத்து வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டி, கர்நாடக மாநிலம் குண்டல்பேட் பகுதி அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் விவசாயிகள் ஆண்டு முழுவதும் காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்து, தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வருகின்றனர். சீசன் காலங்களில் பூக்களும் பயிரிட்டு வருகின்றனர்.
தற்போது, சூரியகாந்தி செடிகள், கேரள மக்களின் ஓணம் பண்டிகையின் போது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சாமந்தி பூ செடிகளை அதிகளவில் பயிரிட்டுள்ளனர்.
அதில், மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டிய அங்கலா, கோபாலசுவாமி பெட்டா பகுதி விவசாய தோட்டங்களில் உள்ள, செடிகளில் பூத்து குலுங்கும் சூரியகாந்தி மற்றும் சாமந்தி பூக்கள் வெளிமாநில சுற்றுலாப் பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்து வருகின்றன.
அவ்வழியாக செல்லும் சுற்றுலா பயணிகள் இவைகளை பார்வையிட்டு போட்டோ எடுத்து செல்ல அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வருவதால், நபர் ஒருவருக்கு, 25 ரூபாய் வீதம் விவசாயிகள் நுழைவு கட்டணம் வசூல் செய்து வருகின்றனர். இதன் வாயிலாக கூடுதல் வருவாய் கிடைத்திருப்பதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.