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/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ தேசிய விலங்கின் பாதுகாப்பில் களப்பணி முக்கியம் நீலகிரி கோட்ட வன அலுவலர் பேச்சு

தேசிய விலங்கின் பாதுகாப்பில் களப்பணி முக்கியம் நீலகிரி கோட்ட வன அலுவலர் பேச்சு

தேசிய விலங்கின் பாதுகாப்பில் களப்பணி முக்கியம் நீலகிரி கோட்ட வன அலுவலர் பேச்சு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:11 PM

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ஊட்டி: ‘புலிகள் பாதுகாப்பில் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் களப்பணி அனுபவத்தை வளர்த்து கொள்வது முக்கியம்,’ என, தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஊட்டி அரசு கலை கல்லுாரியின் வனவிலங்கு உயிரியல் துறை சார்பில், உலக புலிகள் தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. கல்லுாரி முதல்வர் பிராங்க்ளின் ஜோஸ் தலைமை வகித்தார். பேராசிரியர் ராஜேஸ்வரி வரவேற்றார். வனவிலங்கு உயிரியல் துறை தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் புலிகளின் வாழ்வியல் குறித்து பேசினார்.

நீலகிரி கோட்ட வன அலுவலர் காஷ்யப் ஷஷாங்க் ரவி பேசியதாவது:

புலிகள் பாதுகாப்பில் பயன்படும் நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள், கடுமையான களப்பணி மற்றும் பாரம்பரிய சூழலியல் அறிவு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான மிக முக்கியமான சமநிலையை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

புலிகள் பாதுகாப்பில் கடந்த கால சவால்களை எதிர்கொள்ள, 2006ல் தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் துவக்கப்பட்டது. இது புலிகளின் எண்ணிக்கையை வெற்றிகரமாக மீட்டெடுத்தது. புலிகளை பாதுகாப்பதால், முழு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும், பல துணை இனங்களையும் பாதுக்க முடியும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு தற்போது, வெப்இமேஜிங், செயற்கை நுண்ணறிவு, மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் சமகால பாதுகாப்பு முயற்சிகளில் இன்றியமையாத பங்கை வகிக்கின்றன.

அதேசமயம் வனத்தில் களப்பணி அனுபவமே முக்கியமானதாகும். ஆர்வமுள்ள உயிரியலாளர்கள் வலுவான உற்றுநோக்கல் திறன்கள், உடல் சகிப்புத்தன்மை மற்றும் காட்டில் கால்வழி தடங்கள் மற்றும் அவற்றின் எச்சம் போன்ற அறிகுறிகளை வைத்து அறிந்து கொள்ளும் திறனை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம் தேசிய விலங்கான புலிகளை பாதுகாக்க அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.

தொடர்ந்து, பேச்சு, வினாடி- வினா, கட்டுரை மற்றும் ஓவியப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

வனவிலங்கு மற்றும் வாழ்விட பிரிவு துணை குழு தலைவர் பூமிநாதன், வனவிலங்கு உயிரியல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் அசோக்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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