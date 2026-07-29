தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ இரண்டாம் சீசனுக்காக மலர் நாற்றுக்கள் உற்பத்தி

இரண்டாம் சீசனுக்காக மலர் நாற்றுக்கள் உற்பத்தி

இரண்டாம் சீசனுக்காக மலர் நாற்றுக்கள் உற்பத்தி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:02 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ஊட்டி: ஊட்டி தாவரவியல் பூங்காவில் இரண்டாம் சீசனுக்காக, 4 லட்சம் மலர் நாற்றுக்கள் உற்பத்தி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

தாவரவியல் பூங்காவில் இரண்டாவது சீசன் வரும் செப்., மற்றும் அக்., மாதங்களில் நடக்கிறது. இவ்விரு மாதங்கள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஊட்டி வருவது வழக்கம். குறிப்பாக வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்.

இதற்காக, தாவரவியல் பூங்காவில், 4 லட்சம் மலர் செடிகள் நடவு செய்யப்பட உள்ளன. முதற் கட்டமாக தற்போது பூங்காவில் உள்ள நர்சரிகளில் மலர் நாற்றுகள் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டு உள்ளது. அதில், ‘கேலண்டல்லா, சூரியகாந்தி, மேரிகோல்டு, சால்வியா, டேலியா,’ உட்பட பல்வேறு வகையான பல்வேறு மலர் நாற்றுக்கள் அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.

நாற்றுகள் தயாரானவுடன் இவைகள் பூங்காவில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பாத்திகள் மற்றும் தொட்டிகளில் நடவு செய்யப்பட உள்ளன. இந்நிலையில், இரண்டாவது சீசனுக்காக, தயார் செய்யப்படும் மலர் தொட்டிகளில் மண் நிரப்பும் பணியில் பூங்கா ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us