/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ ஊருக்குள் நுழைந்த யானைகள் விரட்டிய வன குழுவினர்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே பிதர்காடு வனச்சரக எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியான, குந்தலாடி மற்றும் ஆனப்பன்சோலா மக்கள் குடியிருப்பு பகுதிகளில், நேற்று காலை யானைகள் வந்துள்ளன. கிராமத்தை ஒட்டிய தோட்டங்களில் முகாமிட்ட நிலையில், பொதுமக்கள் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
வனச்சரகர் ராதாகிருஷ்ணன், வனவர் சுதீர் குமார் தலைமையிலான வனக்குழுவினர், காலை முதல் தோட்டங்களில் முகாமிட்ட யானைகளை, சத்தம் எழுப்பி அருகில் உள்ள வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர். தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் வனக் குழுவினர் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.