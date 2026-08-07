தொழில் முனைவோருக்கு இலவச தொழிற் பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM
மஞ்சூர்: மஞ்சூர் காந்தி சேவா அறக்கட்டளையில் மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கான இலவச கணினி, தையல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மஞ்சூர் காந்தி சேவா அறக்கட்டளை சார்பில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏழை , எளிய மாணவிகள், பெண்களுக்கு இலவசமாக தையல், கணினி மற்றும் பல்வேறு தொழிற்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு சேவைகளில் ஈடுபட்டு வரும் இந்த அறக்கட்டளையின், 25 வது வெள்ளி விழா ஆண்டை ஒட்டி, கணினி, எம்ப்ராய்டரி மற்றும் மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கான தொழில் பயிற்சி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அறக்கட்டளை தலைவர் அசோக்ராஜ் தலைமை வகித்தார். அறக்கட்டளை செயலாளர் போஜன் முன்னிலை வகித்தார். மஞ்சூர் இன்ஸ்பெக்டர் ருக்மணி, மாவட்ட கருவூல பொறுப்பாளர் பன்னீர் செல்வம் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றனர். மேலாளர் இன்பசாகரன், சமூக ஆர்வலர்கள் ஆலன், சுரேஷ்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.